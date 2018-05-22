Форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию

"Бешикташ" проявляет интерес к нападающему лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбеку, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, стамбульский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Самому игроку турки могут предложить выгодные условия личного контракта.

В этом сезоне 27-летний Уэлбек провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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