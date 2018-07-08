Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"

Теги лациоарсенал лондонжоэль кэмпбелл

Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"

"Лацио" проявляет интерес к костариканскому нападающему "Арсенала" Жоэлю Кэмпбеллу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" оценивают форварда, чей контракт истекает через год, в 3-4 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Кэмпбелл выступал за "Спортинг" и "Бетис" на правах аренды, провел в общей сложности 37 матчей и забил 5 голов.

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