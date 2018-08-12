Форвард "Арсенала" рассказал о том, за счет чего удалось переломить ход матча с "Ахматом"

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Форвард "Арсенала" рассказал о том, за счет чего удалось переломить ход матча с "Ахматом"
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал победу над "Ахматом" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата России, в котором его команда забила три мяча, играя вдесятером.

"Эмоции, конечно, фантастические. Мы одержали победу, забив три гола, хотя провели вторую половину, имея на одного футболиста меньше. "Ахмат" - очень хорошая команда, особенно это касается игры в обороне. Все очень рады. 

В перерыве поговорили с тренером. Он сказал, что верит в то, что команда может не только отыграться, но и победить. Мы тоже поверили в себя, вышли на поле и сделали всё, что смогли. Быстрый гол позволил обрести уверенность и ещё больше поверить в собственные силы. 

Гол? Я нанёс хороший удар. Думаю, голкипер соперника не видел мяча из-за защитника, который находился передо мной", - приводит слова Джорджевича официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Арсенал" - "Ахмат" - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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