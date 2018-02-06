Форвард "Арсенала" Сикоев может перейти в "Рубин"

"Рубин" может подписать нападающего тульского "Арсенала" Асланбека Сикоева, сообщают российские СМИ.

В данный момент форвард находится на сборе казанского клуба и отличился голом в сегодняшнем товарищеском матче с "Дьошдьором" (2:0).

В этом сезоне 22-летний Сикоев провел за "Арсенал" 4 матча, проведя на поле в общей сложности 53 минуты.

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