Форвард "Арсенала" Сикоев может перейти в "Рубин"

Теги рубинарсенал тулаасланбек сикоев

Форвард "Арсенала" Сикоев может перейти в "Рубин"

"Рубин" может подписать нападающего тульского "Арсенала" Асланбека Сикоева, сообщают российские СМИ.

В данный момент форвард находится на сборе казанского клуба и отличился голом в сегодняшнем товарищеском матче с "Дьошдьором" (2:0).

В этом сезоне 22-летний Сикоев провел за "Арсенал" 4 матча, проведя на поле в общей сложности 53 минуты.

Не пропустите: "Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор". | http://soccernews.ru

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