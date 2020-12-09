Форвард "Арсенала" вернулся в строя спустя 9 месяцев после травмы

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли восстановился после травмы и вернулся в строй.

Мартинелли сыграл за молодежную команду "Арсенала" в матче против "Уимблдона" (0:3). Форвард отыграл первый тайм и был заменен.

Напомним, что бразилец получил травму колена в июне 2020 года. В последний раз до этого он выходил на поле в марте 2020 года.

19-летний Мартинелли выступает за "Арсенал" с 2019 года. Всего он провел за лондонский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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