Форвард "Астон Виллы" повторил достижение Аршавина в АПЛ
Фото: твиттер WhoScored/Автор неизвестен
Нападающий "Астон Виллы" нападающий Олли Уоткинс стал вторым футболистом за последние 12 лет, забившим четыре гола в ворота "Ливерпуля" в одном сезоне.
Уоткин сделал хет-трик в матче первого круга, который "Астон Вилла" выиграла со счетом 7:2, а также отличился в поединке 31-го тура (1:2).
Таким образом, 25-летний Уоткинс повторил достижение бывшего нападающего "Арсенала" Андрея Аршавина, который в 2009 году забил четыре гола "Ливерпулю". Тогда россиянин забил четыре мяча в одном матче (4:4).
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|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18