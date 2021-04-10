Форвард "Астон Виллы" повторил достижение Аршавина в АПЛ

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Нападающий "Астон Виллы" нападающий Олли Уоткинс стал вторым футболистом за последние 12 лет, забившим четыре гола в ворота "Ливерпуля" в одном сезоне.

Уоткин сделал хет-трик в матче первого круга, который "Астон Вилла" выиграла со счетом 7:2, а также отличился в поединке 31-го тура (1:2).

Таким образом, 25-летний Уоткинс повторил достижение бывшего нападающего "Арсенала" Андрея Аршавина, который в 2009 году забил четыре гола "Ливерпулю". Тогда россиянин забил четыре мяча в одном матче (4:4).

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