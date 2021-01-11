Форвард "Аталанты" Гомес ответил на претензии главного тренера
Аргентинский нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес ответил на претензии главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что форвард не может подстроиться под изменения в игре.
Футболист опубликовал в сториз своего Instagram нескольков фотографий, на которых показал, что он действует на разных позициях.
Ранее сообщалось, что Гомес может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно из-за конфликта с Гасперини.
В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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