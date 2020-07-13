Форвард "Аталанты" Гомес стал лучшим игроком Серии А в июне

Теги аталантаалехандро гомес

Форвард "Аталанты" Гомес стал лучшим игроком Серии А в июне

Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес признан лучшим игроком Серии А в июне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце капитан клуба ни разу не забыл, однако его 4 ассиста помогли команде обыграть "Сассуоло", "Лацио" и "Удинезе" и подняться на третью строчку.

В текущем сезоне 32-летний футболист забил 7 голов и сделал 18 ассистов в 40 матчах за "Аталанту". 

Не пропустите: "Аталанта" - новый "Аякс"? После жеребьевки команду Гасперини записывают в реальные претенденты на победу в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов