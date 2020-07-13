Форвард "Аталанты" Гомес стал лучшим игроком Серии А в июне

Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес признан лучшим игроком Серии А в июне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце капитан клуба ни разу не забыл, однако его 4 ассиста помогли команде обыграть "Сассуоло", "Лацио" и "Удинезе" и подняться на третью строчку.

Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.

Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.

Alejandro Gomez ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg — Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020

В текущем сезоне 32-летний футболист забил 7 голов и сделал 18 ассистов в 40 матчах за "Аталанту".

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