Форвард "Аталанты" Гомес стал лучшим игроком Серии А в июне
Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес признан лучшим игроком Серии А в июне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В прошлом месяце капитан клуба ни разу не забыл, однако его 4 ассиста помогли команде обыграть "Сассуоло", "Лацио" и "Удинезе" и подняться на третью строчку.
Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.— Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020
Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.
Alejandro Gomez ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg
В текущем сезоне 32-летний футболист забил 7 голов и сделал 18 ассистов в 40 матчах за "Аталанту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17