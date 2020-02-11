Форвард "Атлетика" Адурис: "Я слишком стар для "Барселоны"

Форвард "Атлетика" Ариц Адурис заявил, что не собирается переходить в "Барселону".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб занимается поиском нападающего на замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле.

"Я уже стар для перехода в "Барселону". Уверен, они найдут кого-то лучше меня", - цитирует Адуриса Panenka.

39-летний футболист провел 400 матчей за испанский клуб, забив 172 гола. Вместе с клубом он выиграл Суперкубок Испании, а также дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы (2015/16, 2017/18).

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