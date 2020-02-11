Форвард "Атлетика" Адурис: "Я слишком стар для "Барселоны"

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Форвард "Атлетика" Адурис: "Я слишком стар для "Барселоны"

Форвард "Атлетика" Ариц Адурис заявил, что не собирается переходить в "Барселону".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб занимается поиском нападающего на замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле.

"Я уже стар для перехода в "Барселону". Уверен, они найдут кого-то лучше меня", - цитирует Адуриса Panenka.

39-летний футболист провел 400 матчей за испанский клуб, забив 172 гола. Вместе с клубом он выиграл Суперкубок Испании, а также дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы (2015/16, 2017/18).

А еще: "Барселона" определилась с суммой, которую готова потратить на форварда| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И правильно! Барса - это гроб для талантов в целом, а учитывая ещё и диктатуру картонного лидера, крысы, и просто пёшехода - Лео... 180 млн. на ветер... самый большой развод в истории футбола... и я не удивлен, что именно Барса в этом замешана. Это всё при мхи липового тащёра, его маразм вышел на новый уровень в последние годы + плоскостопие прогрессирует... пора летом искупать Лео с грузом, другого выхода я не вижу... Visca el Barc

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