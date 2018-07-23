Форвард "Атлетико" близок к переходу в "Валенсию"

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Форвард "Атлетико" близок к переходу в "Валенсию"

Французский нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро перейдет в "Валенсию", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, валенсийцы договорились по трансферу футболиста за 14 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 3 миллиона за счет бонусов. Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшие дни.

В прошлом сезоне 31-летний Гамейро провел за "Атлетико" 33 матча и забил 10 голов.

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