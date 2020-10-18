Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста из-за повреждения может пропустить около месяца. Об этом сообщает As.
По данным издания, испанец был травмирован в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0). На восстановление потребуется около трех недель.
Таким образом, Коста пропустит матч Лиги Чемпионов с "Локомотивом", который состоится 3 октября.
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