Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры

Теги бетисатлетико мадридникола калиничтрансферы

Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры

"Бетис" проявляет интерес к хорватскому нападающему мадридского "Атлетико" Николе Калиничу, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, севильский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно окно. Напомним, что "матрасники" готовы расставаться с игроком, так как им необходимо разгрузить зарплатную ведомость для подписания форварда "Челси" Альваро Мораты.

31-летний Калинич перешел в "Атлетико" из "Милана" прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А

ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов