Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры

"Бетис" проявляет интерес к хорватскому нападающему мадридского "Атлетико" Николе Калиничу, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, севильский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно окно. Напомним, что "матрасники" готовы расставаться с игроком, так как им необходимо разгрузить зарплатную ведомость для подписания форварда "Челси" Альваро Мораты.

31-летний Калинич перешел в "Атлетико" из "Милана" прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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