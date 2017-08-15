Форвард "Атлетико" может продолжить карьеру в России

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Форвард "Атлетико" может продолжить карьеру в РоссииФорвард мадридского "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в России, информирует Football Espana.

По сведениям источника, в услугах 23-летнего нападающего заинтересованы "Вильярреал", "Монако" и неназванный клуб российской Премьер-Лиги. Ввиду того, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не рассчитывает на своего соотечественника, "Атлетико" заинтересован в его продаже.

Напомним, "Зенит" интересуется защитником "Наполи". | soccernews.ru

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