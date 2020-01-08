Форвард "Атлетико" ответил на вопрос, как остановить Месси

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Форвард "Атлетико" ответил на вопрос, как остановить Месси

Аргентинский нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Корреа накануне матча 1/2 финала Суперкубка Испании с "Барселоной" поделился мнением о своем соотечественнике форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

"Вопрос о том, как остановить Месси, задают все с момента его дебюта. На него нет ответа. Для победы над "Барселоной" вся команда должна работать на максимуме на протяжении всех 90 минут. Месси является совершенным игроком, который умеет все. Будет здорово вновь выйти на поле против него. Надеюсь, что в этот раз мы добьемся победы.

Лео очень спокойный человек. Несмотря на то, что Месси является лучшим футболистом в мире, он остается прекрасным человеком. Он любит свою семью и друзей и регулярно общается с молодыми футболистами. Лионель многое делает для "Барселоны", – приводит слова Корреа Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится завтра, 9 января. Начало встречи в 22:00 мск.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Более агрессивно отбирать мяч ,не обращая внимания на судей ,делов-то...

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