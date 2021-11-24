Форвард "Аякса" Аллер обновил рекорд Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Себастьяна Аллера/Автор неизвестен

Ивуарийский нападающий амстердамского "Аякса" Себастьян Аллер стал первым в истории футболистом, который забил девять голов в своих первых пяти матчах Лиги чемпионов.

Форвард забивал в матчах со "Спортингом" (4 гола), "Бешикташем" (1), дортмундской "Боруссией" (1), вновь "Боруссией" (1) и вновь "Бешикташем" (2).

В нынешнем сезоне 27-летний Аллер провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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