Форвард "Аякса" Аллер обновил свой рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

Ивуарийский нападающий амстердамского "Аякса" Себастьян Аллер стал первым в истории Лиги чемпионов новичком, который забивал голы в каждом туре группового этапа.

Аллер отличился в матче 6-го тура со "Спортингом" и на его счету стало уже 10 голов.

В нынешнем сезоне 27-летний Аллер провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

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