Форвард "Аякса" Аллер установил рекорд Лиги Чемпионов

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Форвард "Аякса" Аллер установил рекорд Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Себастьяна Аллера/Автор неизвестен

Ивуарийский нападающий амстердамского "Аякса" Себастьян Аллер стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который забил пять голов в первых двух матчах турнира.

Аллер забил четыре гола в матче 1-го тура со "Спортингом" (5:1), а также отличился в поединке 2-го тура с "Бешикташем" (2:0). 

Стоит отметить, что ранее по четыре гола в первых двух матчах забили Марко ван Бастен, Дидье Дрогба, Диего Симеоне и Эрлинг Холанд.

27-летний Аллер выступает за "Аякс" с 2021 года. Всего он провел за клуб 33 матча и забил 23 гола.

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