Форвард "Аякса" Кюн перейдет в "Баварию" на правах аренды

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Форвард "Аякса" Кюн перейдет в "Баварию" на правах аренды

"Бавария" интересуется форвардом "Аякса" Николасом Кюном. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до конца текущего сезона. Стороны еще не согласовали условия контракта. Контракт футболиста с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий играл во второй команде "Аякса", забив три гола и сделав 2 ассиста в 17 матчах.

А еще: "Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"| http://soccernews.ru
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