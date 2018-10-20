Форвард "Айнтрахта" Йович установил рекорд Бундеслиги

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович, забивший пять голов в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги против "Фортуны Дюссельдорф", установил рекорд турнира.

Как сообщает Opta, сербский бомбардир стал самым молодым автором пента-трика в истории чемпионата Германии.

Йович сделал это в возрасте 20 лет и 300 дней. Кроме того, он стал первым игроком "Айнтрахта", поразившим ворота соперника пять раз в течение одного поединка.

Йович выступает за "орлов" с 2017 года на правах аренды, а его трансфер принадлежит лиссабонской "Бенфике". | http://soccernews.ru