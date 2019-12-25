Форвард "Балтики" может оказаться в европейском клубе



Польская "Краковия" проявляет интерес к нападающему калининградской "Балтики" Михаилу Маркину, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, представители польского клуба провели предварительные переговоры по трансферу форварда. Переход игрока может состояться в январе. Впрочем, Маркиным также интересуются и клубы Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний Маркин провел 24 матча в Футбольной национальной лиги и забил девять голов. Форвард является лучшим бомбардиром "Балтики".

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