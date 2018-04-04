Форвард "Барселоны" близок к переходу в АПЛ

Теги саутгемптонпако алькасербарселона

Форвард "Барселоны" близок к переходу в АПЛ

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер летом может покинуть клуб.

Как сообщает Tribalfootball, футболист желает получать больше игрового времени, которое ему готовы предоставить в "Саутгемптоне".

В текущем сезоне Алькасер провел 18 матчей, в которых забил 6 голов.

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