Форвард "Барселоны" близок к переходу в АПЛ

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер летом может покинуть клуб.

Как сообщает Tribalfootball, футболист желает получать больше игрового времени, которое ему готовы предоставить в "Саутгемптоне".

В текущем сезоне Алькасер провел 18 матчей, в которых забил 6 голов.

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