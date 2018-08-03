Форвард "Барселоны" близок к переходу в клуб АПЛ

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер близок к переходу в "Уотфорд", информирует goal.com.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы принять предложение "шершней" о двухгодичной аренде 24-летнего нападающего с последующим правом выкупа его контракта. Теперь английский клуб намерен получить положительный ответ по трансферу от самого футболиста.

В прошлом сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" не хочет продавать своего защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru