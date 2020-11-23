Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб

"Барселона" может расстаться с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Леганес", который готов арендовать его в зимнее трансферное окно. "Барселона" может согласиться на трансфер, так как клуб не рассчитывает на форварда.

Напомним, что Брейтуэйт перешел в "Барселону" из "Леганеса" за 18 миллионов евро в феврале 2020 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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