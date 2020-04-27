Форвард "Барселоны" Брейтуэйт намерен стать одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании

2 Теги барселонамартин брейтуэйт

Форвард "Барселоны" Брейтуэйт намерен стать одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт рассказал, что у него очень амбициозные планы в каталонском клубе.

"Я намерен стать твердым игроком основного состава. В "Барселоне" ты получаешь много шансов. Не сомневаюсь, что я смогу забивать много голов и стану одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании. Я пришел сюда именно для этого. Мне нужно работать и верить в себя", - приводит слова Брейтуэйта dr.dk.

Брейтуэйт перешел в "Барселону" в феврале 2020 года из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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