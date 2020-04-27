Форвард "Барселоны" Брейтуэйт намерен стать одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании
Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт рассказал, что у него очень амбициозные планы в каталонском клубе.
"Я намерен стать твердым игроком основного состава. В "Барселоне" ты получаешь много шансов. Не сомневаюсь, что я смогу забивать много голов и стану одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании. Я пришел сюда именно для этого. Мне нужно работать и верить в себя", - приводит слова Брейтуэйта dr.dk.
Брейтуэйт перешел в "Барселону" в феврале 2020 года из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14