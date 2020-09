Форвард "Барселоны" Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната, сообщает ESPN.

Футболист ехал в машине по улице и заметил болельщика в инвалидной коляске. Форвард специально остановился, вышел из автомобиля и сделал фотографию с фанатом.

Martin Braithwaite stepped out of his car to take a picture with a fan in a wheelchair ❤️



(via @forca_fcb) pic.twitter.com/DMEK47p2bz