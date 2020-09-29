Форвард "Барселоны" Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната

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Форвард "Барселоны" Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната, сообщает ESPN.

Футболист ехал в машине по улице и заметил болельщика в инвалидной коляске. Форвард специально остановился, вышел из автомобиля и сделал фотографию с фанатом.

Брейтуэйт выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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