Форвард "Барселоны" Фати: "Сбылась моя детская мечта"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати заявил, что он с детства мечтал играть вместе с аргентинским форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

"Играть вместе с Месси - это моя детская мечта, которая стала реальностью. Он дает мне много советов, помогает на поле и тренировках. Но при этом он не навязывает мне свое мнение, что радует меня. Я намерен продолжать прогрессировать, чтобы продолжать учиться у партнеров по команде, так как они лучшие в мире", - цитирует Фати Goal.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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