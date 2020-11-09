Форвард "Барселоны" Фати успешно прооперирован

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Форвард "Барселоны" Фати успешно прооперирован

Нападающий "Барселоны" Анссумане Фати перенес операцию на травмированном колене, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Оперативное вмешательство прошло успешно. В ближайшее время форвард приступит к курсу реабилитации. Ожидается, что Фати пропустит около четырех месяцев. Таким образом, он вернется на поле в марте 2021 года.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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