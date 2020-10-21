Форвард "Барселоны" Фати высказался о Месси

Форвард "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал разгромную победу команды в матче Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" (5:1), а также высказался о капитане Лионеле Месси.

Отметим, оба игрока отличились голами в этой встрече

"Начали с отличной победы, нужно продолжать в том же духе. Своим голом я обязан товарищам по команде, с ними все просто. Невероятный пс от де Йонга - мне оставалось лишь ударить.

Месси есть Месси. Он забивает в любой ситуации. Очень рад, что он с нами, продолжаю учиться у него", - цитирует 17-летнего Фати Goal.

В следующем туре ЛЧ "Барселона" сыграет с "Ювентусом", игра пройдет 28 октября.

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