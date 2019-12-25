Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси.

"Месси помогал мне с момента моего перехода, особенно это касается того, что он говорил в интервью, это было здорово.

Я восхищаюсь Месси на поле, но больше от того, что он не хочет себе никаких привилегий. Он никогда не навязывает свое мнение", - цитирует Мело Mundo Deportivo.

Мело перешел в "Барселону" из "Гремио" летом 2018 года за 31 миллион евро. В этом сезоне он участвовал в 9 матчах Примеры, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"| http://soccernews.ru