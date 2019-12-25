Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси

4 Теги барселоналионель месси

Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси.

"Месси помогал мне с момента моего перехода, особенно это касается того, что он говорил в интервью, это было здорово.

Я восхищаюсь Месси на поле, но больше от того, что он не хочет себе никаких привилегий. Он никогда не навязывает свое мнение", - цитирует Мело Mundo Deportivo.

Мело перешел в "Барселону" из "Гремио" летом 2018 года за 31 миллион евро. В этом сезоне он участвовал в 9 матчах Примеры, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Сейчас дырявые прибегут, и будут как всегда ныть, что их дырявый кумир лучше Месси! бгггг

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ты ждешь набега дырявых?Они тебя возбуждают?

Ответить
Шнюк
Шнюк

Он в их первых рядах. Можно сказать, радужный знаменосец!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он этого никогда не скрывал,да.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой

"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов