Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции

Форвард каталонской "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Алавесе", может продолжить карьеру во Франции.

Так, по сведениям fichajes.com, заинтересованность в подписании 22-летнего нападающего "сине-гранатовых" проявил "Лилль".

В завершившемся сезоне Мунир забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Алавес".

Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барселона" приобрела четырех игроков. | soccernews.ru