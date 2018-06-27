Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции

Теги лилльалавесмунир эль-хаддадибарселона

Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во ФранцииФорвард каталонской "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Алавесе", может продолжить карьеру во Франции.

Так, по сведениям fichajes.com, заинтересованность в подписании 22-летнего нападающего "сине-гранатовых" проявил "Лилль".

В завершившемся сезоне Мунир забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Алавес".

Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барселона" приобрела четырех игроков. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов