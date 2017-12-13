Форвард "Барселоны" может вернуться в АПЛ

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Форвард "Барселоны" может вернуться в АПЛ

"Эвертон" намерен вернуть форварда "Барселоны" Жерара Деулофеу.

Как сообщают английские СМИ, каталонцы остались недовольны выступлениями своего воспитанника и готовы продать его в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что конкуренцию в борьбе за Деулофеу "Эвертону" может составить "Наполи".

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