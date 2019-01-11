Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний футболист решил продолжить карьеру в "Севилье". Скорее всего, переход нападающего в андалусийскую команду состоится уже в январе.

Напомним, что контракт Мунира с "Барселоной" истекает летом 2019 года и стороны не смогли договориться о его продлении.

"Севилья" в гонке за игроком опередила "Наполи", "Шальке", "Бетис" и "Марсель".

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