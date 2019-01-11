Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом

Теги барселонасевильямунир эль-хаддадитрансферы

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний футболист решил продолжить карьеру в "Севилье". Скорее всего, переход нападающего в андалусийскую команду состоится уже в январе.

Напомним, что контракт Мунира с "Барселоной" истекает летом 2019 года и стороны не смогли договориться о его продлении.

"Севилья" в гонке за игроком опередила "Наполи", "Шальке", "Бетис" и "Марсель".

Не пропустите: Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына

Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов