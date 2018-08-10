Форвард "Барселоны" отказался перебираться в АПЛ

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер отказался перебираться в английскую Премьер-Лигу, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в подписании 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" был всерьез заинтересован "Уотфорд". Однако футболист отклонил предложение "шершней", так как предпочитает продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Напомним, "Барселона" и "Эвертон" прописали сумму, за которую каталонцы смогут вернуть Йерри Мину. | soccernews.ru