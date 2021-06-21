Форвард "Барселоны" пропустит остаток Евро-2020
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил травму, из-за которой покинул расположение сборной Франции.
По информации RMC Sport, у футболиста выявлено повреждение колена, а сроки восстановления вингера исключают его участие в оставшихся матчах Евро-2020.
Проблемы со здоровьем у Дембеле возникли во время игры с Венгрией (1:1) в минувшую субботу.
Следующий соперник французов - сборная Португалии. Матч состоится 23 июня в 22:00 мск.
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