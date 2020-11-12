Форвард "Баварии" Джошуа Зиркзее может сменить клуб

Нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее может перейти в "Кельн". Об этом сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб планирует арендовать футболиста на сезон.

Ранее клуб уже пытался приобрести 19-летнего голландца, однако отказался от этой идее из-за нехватки игровой практики у игрока.

В текущем розыгрыше Зиркзее провел 3 матча в чемпионате Германии, не отметившись результативными действиями.

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