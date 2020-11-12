Форвард "Баварии" Джошуа Зиркзее может сменить клуб
Нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее может перейти в "Кельн". Об этом сообщает Bild.
По данным источника, немецкий клуб планирует арендовать футболиста на сезон.
Ранее клуб уже пытался приобрести 19-летнего голландца, однако отказался от этой идее из-за нехватки игровой практики у игрока.
В текущем розыгрыше Зиркзее провел 3 матча в чемпионате Германии, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Бавария" определилась с будущим Боатенга| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20