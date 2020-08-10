Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов.
За звание стать лучшим также боролись форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер и капитан "Барселоны" Лионель Месси.
Unstoppable right now. Lewandowski takes the prize for Player of the Week #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/SPHE53gGFe— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020
Левандовски оформил дубль и сделал два ассиста в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Челси" (4:1).
Не пропустите: Левандовски прокомментировал победу над "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20