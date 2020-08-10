Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов

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Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов.

За звание стать лучшим также боролись форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер и капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Левандовски оформил дубль и сделал два ассиста в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Челси" (4:1).

Не пропустите: Левандовски прокомментировал победу над "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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