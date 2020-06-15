Форвард "Баварии" Левандовски рассказал о своей подготовке к матчам

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Форвард "Баварии" Левандовски рассказал о своей подготовке к матчам

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, как готовится к матчам.

"В день матча я не ем мясо, слишком тяжело для тела. Ем что-то легкое. Весь прием пищи зависит от того когда и во сколько игра. Можно поесть рис или пасту, это даст вам немного энергии на короткий промежуток времени, но вы ничего не получите в перспективе", - цитирует Левандовски France Football.

На данный момент футболист с 30 голами лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги, опережая Тимо Вернера, на счету которого 25 голов.

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