Форвард "Баварии" Вагнер продолжит карьеру в Китае

"Тяньцзинь Тэда" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Баварии" Сандро Вагнера.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 31-летний немец заключил с китайским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.

Известно, что сам футболист захотел продолжить карьеру в Поднебесной, где ему предложили выгодные финансовые условия.

Вагнер выступал за "Баварию" с января 2018 года, сыграл 30 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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