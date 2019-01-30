Форвард "Баварии" Вагнер продолжит карьеру в Китае

Теги тянцзин тедабавария мюнхенсандро вагнертрансферы

Форвард "Баварии" Вагнер продолжит карьеру в Китае

"Тяньцзинь Тэда" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Баварии" Сандро Вагнера.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 31-летний немец заключил с китайским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.

Известно, что сам футболист захотел продолжить карьеру в Поднебесной, где ему предложили выгодные финансовые условия.

Вагнер выступал за "Баварию" с января 2018 года, сыграл 30 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Феллаини согласовал контракт с китайским клубом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)

"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов