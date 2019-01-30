Форвард "Баварии" Вагнер продолжит карьеру в Китае
"Тяньцзинь Тэда" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Баварии" Сандро Вагнера.
Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 31-летний немец заключил с китайским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.
Известно, что сам футболист захотел продолжить карьеру в Поднебесной, где ему предложили выгодные финансовые условия.
Вагнер выступал за "Баварию" с января 2018 года, сыграл 30 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|19
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|19
|31
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|Хоффенхайм
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|Герта
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|8
|Вольфсбург
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|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
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|Вердер Бремен
|19
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|Шальке
|19
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|13
|Фрайбург
|19
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Аугсбург
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|15
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|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
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|ФК Нюрнберг
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