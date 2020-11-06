Форвард "Баварии" заразился коронавирусом

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Форвард "Баварии" заразился коронавирусом

Голландский нападающий мюнхенской "Баварии" Джошуа Зиркзе заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Тест футболиста показал положительный результат. Зиркзе чувствует себя хорошо и в данный момент самоизолировался дома.

При этом повторный тест защитника Никласа Зюле оказался отрицательным. 

19-летний Зиркзе выступает за "Баварию" с 2019 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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