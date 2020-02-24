Форвард "Байера" Фолланд в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы

Форвард "Байера" Кевин Фолланд выбыл до конца сезона из-за повреждения. Об этом сообщает AFP.

По информации издания, 27-летний футболист выбыл из строя из-за травмы голеностопа. Фолланду необходима будет операция.

Нападающий был травмирован в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Порту" (2:1).

В этом розыгрыше футболист забил 9 голов и сделал 8 ассистов в Бундеслиге.

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