Форвард "Байера" Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы

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Форвард "Байера" Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы

Форвард "Байера" Паулиньо из-за травмы выбыл на долгий срок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После медицинского осмотра у 19-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист получил травму на тренировке.

Завтра, 3 июня, Паулиньо сделают операцию в одной из клиник Австрии. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Таким образом, футболист пропустит финал Кубка Германии с "Баварией", который состоится 4 июля.

В текущем сезоне нападающий провел за "Байер" 19 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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