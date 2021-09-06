Форвард "Байера" Похьянпало перешёл в турецкий клуб

Фото твиттер "Ризеспора"

"Ризеспор" на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Байера" Йоэля Похьянпало.

Турецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.

Форвард сборной Финляндии отправился в очередную аренду после недавнего возвращения из берлинского "Униона".

Контракт Похьянпало с "Байером" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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