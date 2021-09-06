Форвард "Байера" Похьянпало перешёл в турецкий клуб
Фото твиттер "Ризеспора"
"Ризеспор" на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Байера" Йоэля Похьянпало.
Турецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.
Форвард сборной Финляндии отправился в очередную аренду после недавнего возвращения из берлинского "Униона".
Контракт Похьянпало с "Байером" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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|32
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|Фрайбург
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