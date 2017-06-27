Форвард "Бенфики" перешел в "Айнтрахт"

Теги бенфикаайнтрахт франкфурт

Форвард "Бенфики" перешел в "Айнтрахт"
Нападающий "Бенфики" Лука Йович стал игроком "Айнтрахта", сообщает официальный сайт клуба.

Немцы арендовали футболиста до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

19-летний Йович выступает за "Бенфику" с 2016 года, провел за клуб 4 матча. Ранее играл за "Црвену Звезду". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Не пропустите: Агент: "Когда дело касается Левандовски, всегда виноват я". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов