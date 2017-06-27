Форвард "Бенфики" перешел в "Айнтрахт"



Нападающий "Бенфики" Лука Йович стал игроком "Айнтрахта", сообщает официальный сайт клуба.

Немцы арендовали футболиста до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

19-летний Йович выступает за "Бенфику" с 2016 года, провел за клуб 4 матча. Ранее играл за "Црвену Звезду". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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