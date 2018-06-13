Форвард "Бенфики" перешел в "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" пополнился мексиканским нападающим "Бенфики" Раулем Хименесом, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2019 года.

27-летний Хименес выступал за "Бенфику" с 2015 года, провел за клуб 120 матчей и забил 31 гол. Ранее играл за "Америку" и "Атлетико". За сборную Мексики сыграл 63 матча и забил 13 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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