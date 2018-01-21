Форвард "Бернли" Барнс может перейти в "Челси"

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Форвард "Бернли" Барнс может перейти в "Челси"

"Челси" интересуется нападающим "Бернли" Эшли Барнсом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 28-летний Барнс провел за "Бернли" 23 матча и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что "Челси" интересуется Энди Кэрроллом, Питером Краучем, Эдином Джеко и Исламом Слимани.

Не пропустите: Слимани может перейти в "Челси". | http://soccernews.ru

 

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