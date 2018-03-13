Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере

Нападающий "Бетиса" Лорен Морон оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против "Алавеса".

Таким образом, как сообщает Opta, 24-летний футболист забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в чемпионате Испании.

Для этого Морону потребовалось всего шесть матчей. | http://soccernews.ru