Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере

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Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере

Нападающий "Бетиса" Лорен Морон оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против "Алавеса".

Таким образом, как сообщает Opta, 24-летний футболист забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в чемпионате Испании.

Для этого Морону потребовалось всего шесть матчей. | http://soccernews.ru

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