Форвард "Бетиса" покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии

Нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас оригинальным способом указал на неприемлемость дискриминации.

В знак протеста против расизма и гомофобии футболист покрасил ногти на своих руках чёрным лаком.

"Сегодня и всегда мы говорим "нет" расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти. Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать её видимой. Иглесиас, ты - топ", - гласит запись "Бетиса" в твиттере с фотографией Иглесиаса.





Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio.



La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla.



Eres top, @BorjaIglesias9. pic.twitter.com/rRnpNYz51P