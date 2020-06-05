Форвард "Бетиса" покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии

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Форвард "Бетиса" покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии

Нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас оригинальным способом указал на неприемлемость дискриминации.

В знак протеста против расизма и гомофобии футболист покрасил ногти на своих руках чёрным лаком.

"Сегодня и всегда мы говорим "нет" расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти. Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать её видимой. Иглесиас, ты - топ", - гласит запись "Бетиса" в твиттере с фотографией Иглесиаса.

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