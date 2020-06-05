Форвард "Бетиса" покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии
Нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас оригинальным способом указал на неприемлемость дискриминации.
В знак протеста против расизма и гомофобии футболист покрасил ногти на своих руках чёрным лаком.
"Сегодня и всегда мы говорим "нет" расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти. Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать её видимой. Иглесиас, ты - топ", - гласит запись "Бетиса" в твиттере с фотографией Иглесиаса.
— Real Betis Balompié (En Casa) (@RealBetis) June 4, 2020
Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio.
La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla.
Eres top, @BorjaIglesias9. pic.twitter.com/rRnpNYz51P
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