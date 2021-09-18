Форвард "Бирмингема": "Если бы Роналду ел дерьмо, то я бы делал так же"
Фото: инстаграм Троя Дини/Автор неизвестен
Нападающий "Бирмингема" Трой Дини поделился мнением о диете португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Как рассказал вратарь "Манчестер Юнайтед" Ли Грант, все игроки команды отказались есть десерт, так как увидели, как питается Роналду. Они увидели, что он есть ест киноа и авокадо и последовали его примеру. На их месте я бы поступил так же. Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дерьмо матчами, то я бы тоже ел дерьмо. Когда Криштиану становится твоим одноклубником, то ты захочешь повторять все его действия", - написал Дини в своей колонке в издании The Sun.
Напомним, что 36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18