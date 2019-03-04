Форвард "Бордо" заплатил выкуп за похищенную мать, но его обманули

Теги бордосамуэль калу

Форвард "Бордо" заплатил выкуп за похищенную мать, но его обманули

Форвард "Бордо" Самуэль Калу заплатил выкуп за похищенную мать, но его обманули, сообщает The Nigerian Guardian.

21-летний футболист договорился с преступниками, что он выплатит им три миллиона нигерийских найр (около 8 тысяч долларов) взамен на освобождение родственницы.

Злоумышленники забрали деньги, на мать Калу не отпустили, потребовав ещё 15 миллионов найр (около 41 тысячи долларов).

Отметим, что мать нападающего сборной Нигерии похитили 27 февраля, когда она везла своих детей домой.

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