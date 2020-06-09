Форвард "Боруссии" Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Kicker.



По информации издания, немецкий клуб не сообщил о том, что у футболиста был разрыв сухожилия в приводящей мышце бедра игрока. Ожидалось, что нападающий пропустит 4 недели, но вместо этого восстанавливается уже больше 4 месяцев. За восемь лет в "Боруссии" он пропустил 981 день из-за травм.



Ройс играет в стане дортмундцев с лета 2012 года. В этом сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, отметившись 11 голами и 5 ассистами.

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