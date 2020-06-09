Форвард "Боруссии" Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы
Форвард "Боруссии" Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Kicker.
По информации издания, немецкий клуб не сообщил о том, что у футболиста был разрыв сухожилия в приводящей мышце бедра игрока. Ожидалось, что нападающий пропустит 4 недели, но вместо этого восстанавливается уже больше 4 месяцев. За восемь лет в "Боруссии" он пропустил 981 день из-за травм.
Ройс играет в стане дортмундцев с лета 2012 года. В этом сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, отметившись 11 голами и 5 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20